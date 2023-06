Szúnyogirtás

OKF: tizenhat vármegye több mint négyszáz településén gyérítik a héten a szúnyogokat

Tizenhat vármegye 438 településén, összesen 98 ezer hektárnyi területen lesz a héten szúnyoggyérítés - tájékoztatta a szúnyogirtási program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



Közölték: a szúnyogok elleni védekezés érinti a Szigetközt és a Dunakanyar településeit, Baját és Mohács térségét, a Tisza-tavi és Sajó menti területeket, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Zala vármegye több települését, Csorna térségét, valamint Pécset és más Baranya vármegyei településeket.



Hozzátették: a korábbi esős időjárás és az utána beköszöntött meleg kimondottan kedvez a csípőszúnyogok fejlődésének, a folyók és tavak mentén, valamint az eső miatt kialakult tenyészőhelyekből szúnyogok milliárdjai keltek ki az elmúlt hetekben.



Emlékeztettek, a folyók és a nagyobb állóvizek térségében a katasztrófavédelem április eleje óta folyamatosan gondoskodik a szúnyoglárvák gyérítéséről. A június eleji viharok és villámárvizek miatt milliószámra jöttek létre a szúnyogok kifejlődéséhez optimális állóvizek. Az elaprózott vízfelületeket biológiai módszerrel nem lehet hatékonyan kezelni, és a természetvédelmi területeken is korlátozottak a beavatkozási lehetőségek még biológiai eljárással is - írták.



Hozzátették: a kifejlett szúnyogok ellen kémiai módszerrel, irtószeres permetezéssel lehet védekezni, ilyen kezeléseket kizárólag a települések belterületén végeznek a szakemberek. A héten autóról juttatják ki a megfelelő készítményt, a legtöbb területen a közlekedést és az embereket kevésbé zavaró úgynevezett ULV-eljárással (ultra low volume), amely során a platós gépjárműre rögzített permetező berendezés apró cseppekre bontja a készítményt. A kezelések késő este és éjszaka zajlanak, azok időpontjáról minden település értesítést kap, és elérhetőek a katasztrófavédelem honlapján is.



Mint írták, minimális mennyiségű rovarirtószert, hektáronként fél liter szúnyogirtó készítményt permeteznek ki a szakemberek. A késő esti és éjszakai munkavégzés, illetve az alacsony dózis miatt a méhek és más nappal aktív beporzó rovarok nem veszélyeztetettek.