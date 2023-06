Koronavírus-járvány

Elbocsátották a katonát, mert megtagadta a koronavírus elleni oltást - most Strasbourghoz fordul

A strasbourgi bírósághoz fordul a honvédség egyik korábbi katonája, akit a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt küldtek kényszerszabadságra, majd bocsátottak el. 2023.06.14 17:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Összesen 20 évet szolgáltam a magyar honvédségnél" - mondta az ATV Híradójának Kovács Péter Pál. A leszerelt katona Boszniában egyszer, Koszovóban kétszer, Cipruson egyszer volt békefenntartó missziókon. Kovács Péter Pálnak két gyermeke van, felesége pedagógus. A koronavírus-járvány idején nehéz helyzetbe került, mert nem akarta felvenni az oltást, ami a honvédségnél kötelező volt.



"Azt a tájékoztatást kaptam a parancsnok helyettesemtől, hogy vagy beoltatom magam, és akkor maradhatok a rendszerben, vagy ha nem, akkor illetmény nélküli szabadságra küldenek bennünket, de a másodállást azt nem engedélyezik" - mondta el a katona.



Beadott egy kérelmet annak érdekében, hogy másodállást vállalhasson, ám azt elutasították, ennek ellenére mégis elment máshová dolgozni, hogy el tudja tartani a családját, közben pedig a Katonai Ügyészségen kényszerítés vádjával feljelentést tett a parancsnok-helyettessel szemben.



Nagyjából négy napot töltött másodállás nélkül, majd autóbuszvezetőként kezdett el dolgozni egy helyi személyszállítási cégnél.

Arra a kérdésre, hogy miért döntött úgy, hogy annak ellenére, hogy elutasították a másodállásról szóló kérelmét, másodállást vállalt, mégis elindítja a pert, úgy válaszolt: "mert úgy érzem támadás érte a családomat". Péter itthon másodfokon is pert vesztett, most a strasbourgi bírósághoz fordul.



Több mint 150 katona került hasonló helyzetbe: 2022 december 17-én leszerelték őket. Másnap megszűnt a koronavírus miatt elrendelt járványügyi készültség, ami kihatott a védőoltással kapcsolatos szabályokra is.



A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint járványhelyzetben nehéz megítélni, hogy mely korlátozások fogadhatók el és melyek nem. "Olyat nem lehet csinálni, hogy embereket egy éven keresztül megfosztunk attól, hogy megélhetést keressenek valamilyen módon, arra kényszerítsük őket, hogy tulajdonképpen az éhezés, vagy a szűkölködés és az oltás beadása között válasszanak" - fogalmazott Kádár András. A Helsinki Bizottság társelnöke hozzátette, más országokban ezt úgy oldották meg, hogy leszerelék azokat a katonákat, akik nem akarták az oltást. Magyarországon viszont lemondási tilalom volt, másodállásra pedig nem adtak engedélyt.



Az ATV kereste az ügyben a Honvédelmi Minisztériumot, de érdemben nem válaszoltak a kérdéseikre.