Szabadulhat Galambos Lajos

2023.06.06 08:48 ma.hu

Galambos Lajos számára új lehetőség nyílt meg arra, hogy hazatérhessen a börtönből és otthonában tölthesse le büntetésének hátralévő idejét - mondta el ügyvédje Sebestyén Balázsék hétfő reggeli rádióműsorában.



A mulatós zenész egyre rosszabb állapotban van a börtönben, ahova több mint egy hónapja vonult be, hogy megkezdje 3 év 6 hónapos büntetését. Galambos nemrégiben üzente meg, hogy nem képes szilárd halmazállapotú ételeket fogyasztani, és csak pépesített formában tudja megenni a börtönkosztot. Állítólag egyre jobban kezd magába fordulni, vagy ahogy a börtönszleng mondja, kezd "bekattanni".



"Benyújtottam az otthonápolási őrizetre a kérelmet. Ez egyébként egy viszonylag új jogintézmény és várjuk, hogy a büntetés-végrehajtás ezzel kapcsolatban elkészítse a saját álláspontját. A BV orvosának kell megállapítania, hogy a fogvatartott megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és fontos, hogy legyen egy olyan személy, aki írásban vállalja, hogy gondozza a beteget, ha kikerül. Ügyfelem esetében álláspontunk szerint a feltételek maradéktalanul teljesülnek" - mondta el Dr. Csontos Zsolt ügyvéd.



A Bors szerint a jogi képviselő hozzátette, laikusként mindenki beláthatja, hogy nem szolgál büntetési célt, ha valaki folyamatosan egy betegszobám van elhelyezve a börtönben. A lap is megjegyzi, Galambos jóformán egyetlen percet sem töltött a számára kijelölt körletben, bevonulása óta szinte azonnal rabkórházba került, folyamatosan orvosi felügyelet alatt áll.



Ügyvédje azt is tisztázta, hogy egyes felvetésekkel szemben Galambos nem azért nem eszik rendesen, mert éhségsztrájkol, hanem mert volt egy speciális étrendje, amit speciális eszközökkel készítettek el. Ez azonban bent nem adott, így nehezése esik a szilárd ételek elfogyasztása.