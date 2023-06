Pedagógusnap

PSZ: köszönet az oktatásban dolgozóknak

A jövő generációjának érdekét tekintik elsődlegesnek akkor is, ha egyre nagyobb teher hárul rájuk, miközben nem érzik a megbecsülést. 2023.06.04 16:51 MTI

A Pedagógusok Szakszervezete továbbra is azért küzd, hogy az oktatásban dolgozók nélkül a kormány ne hozhasson döntéseket, továbbá a kormány és a társadalom is megbecsülje azokat, akik ezt őszintén megérdemlik - írta a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, köszönetet mondva a szakmában dolgozóknak.



"Magyarország legnagyobb oktatási szakszervezetének elnöksége pedagógusnapon elismerését és háláját fejezi ki azoknak az oktatásban dolgozóknak, pedagógusoknak, oktatóknak, akik hivatástudatból, elkötelezettségből, gyermekszeretetből a pályán maradtak" - olvasható a kommünikében.



A PSZ azt írta: köszönetet mondanak azért, hogy a jövő generációjának érdekét tekintik elsődlegesnek akkor is, ha egyre nagyobb teher hárul rájuk, miközben nem érzik a megbecsülést.



"Köszönet illeti azokat is, akik az elmúlt években kiálltak az oktatás ügye mellett, támogatták a szakszervezetet a sztrájkok, a tüntetések szervezésében, részt vettek a tiltakozó akciókban" - fogalmaztak a közleményben.