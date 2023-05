Szörnyű

Amputálni kell Gyurcsány Ferenc egykori miniszterének a karját

A második Gyurcsány-kormány önkormányzati minisztere, Gyenesei István Facebook-oldalán jelentette be: amputálni fogják a jobb karját, ugyanis rosszindulatú daganatot találtak nála.



"Egy kézzel is lehet élni" - ezzel kezdi az egykori országgyűlési képviselő a posztját, hozzátéve, hogy esetében ez most az életben maradás feltétele. Mint írja, ha semmi váratlan nem jön közbe, akkor egy hét múlva a Semmelweis Egyetem klinikáján, 9 órai kezdéssel amputálni fogják a jobb karját. Könyökhajlatában egy kioperálhatatlan, nagyon ritka, rosszindulatú daganat alakult ki néhány hónappal ezelőtt.



"Hihetetlen, de a folyamatos fájdalom ellenére, egy különleges kalandként élem meg ezt az egészet, amelynek során a továbbiakban sem akarok szenvedni, sokkal inkább kíváncsian megélni az új kihívásokat. Ha a Teremtő így akarta, akkor jajveszékelés, dühöngés, búslakodás és letargia nélkül fogadtam el az első szembesítő pillanattól fogva" - írta.



Hozzátette: "A hálán túl természetesen sajnálom is a karomat, de ha így, akkor így fogok teljes életet élni a jövőben is. Kettőzött energiával. Megkönnyíti a helyzetemet, hogy tudom családom, barátaim, különösen feleségem Hajni segítségemre lesz, ha elakadok. De csak akkor!"