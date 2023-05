Állati

Tarka lámacsikó született a debreceni állatkertben

A napokban újabb lámacsikó született a debreceni állatkertben: a kis kanca szépen erősödik és egyre aktívabb, noha a sok pihenés mellett még jó ideig igényli anyja gondoskodását - közölte az állatkert igazgatója az MTI-vel csütörtökön.



Nagy Gergely Sándor tájékoztatása szerint a jövevény színezete az elmúlt években világra jött testvéreihez hasonlóan elöl fehér, hátul pedig sötétbarna, ami egészen azóta hagyománynak számít az intézményben, hogy fehér kancáihoz 2016-ban megérkezett Negro, a fekete csődör a Kassai Állatkertből.



A lámák kitűnően érzik magukat a Nagyerdő fái alatt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy évről évre utódokkal gyarapodik a csapatuk a gondozók és a látogatók nagy örömére - tette hozzá.



Mivel a lámák egy csődörből és annak kancáiból álló csapatokban élnek, ivarérését követően a most még pár napos lámabébi is el fog költözni, de a nyár folyamán még egészen biztosan találkozhatnak vele a látogatók a Dél-Amerika-kifutósoron - jelezte Nagy Gergely Sándor.



A legnagyobb termetű újvilági teveféle, a vadon élő guanakóból háziasított láma immár világszerte népszerű haszonállat. A megfelelő környezetben nevelkedett egyedek barátságosak és érdeklődőek, a közhiedelemmel ellentétben pedig csak fajtársaikat köpik le - őket is főként dominanciaharcok során -, így a békés és évről évre utódokkal gyarapodó debreceni csapattól nincs miért tartaniuk a látogatóknak - magyarázta a szakember.