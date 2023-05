Rossz irányba mennek a dolgok

Gálvölgyi János: elszomorít, hogy ennyire ostobák vagyunk

A XXI. század május 3-án készített hosszú interjút Gálvölgyi Jánossal - egy héttel az előtt, hogy rosszul lett, és intenzív osztályra került. Az elképzelés az volt, hogy pályája kevésbé ismert részleteit mutassák be közelgő születésnapja alkalmából: kevés filmszerepét, tragikus vagy szomorú színpadi játékát.



A beszélgetés alatt többek között szó esett Gálvölgyi általános iskolás éveiről, amikor kizárólag a maga szórakoztatására készített bábszínházat. Szó volt továbbá arról is, hogy gimnáziumi évei után kétszer is felvételizett a Színművészetire, de azt sem hagyták neki, hogy végigmondja a verset, elköszöntek tőle.



Aztán amikor berobbant a Ki mit tud?-on, két zsűritag is azt kérdezte, miért nincs a főiskolán - ahol, miután felvették, nagyon rosszul érezte magát.



Beszéltek Gálvölgyi egyik kevésbé ismert darabjáról is, a Hullaégetőről. Az ott szerzett élményeiről azt mondta, nincsenek illúziói a közeljövőt illetően, úgy érzi, valami romlik el a mai világban, és nem csak ezen a 93 ezer négyzetkilométeren.



"Nem értettem fiatal koromban, hogyan jutottak el az emberek a harmincas években oda, ahova eljutottak. És most azt látom, hogy megint valami nagyon rossz irányba menetelünk, hogy nem sikítunk, nem üvöltünk, hogy »ezt ne tessék, ilyen már volt!«. Az elszomorít, hogy ennyire ostobák vagyunk" - fogalmazott Gálvölgyi János.



Mint ismeretes, Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművészt május 10-én vitte kórházba a családja, miután rosszul lett. Légzési nehézségekkel küzdött, ezért lélegeztetőgépre került. Egy ideig úgy tűnt, állapota nem javul, múlt hét hétfőn viszont a színész lánya, Gálvölgyi Dorka tájékoztatott róla a közösségi médiában, hogy édesapja túl van az életveszélyen.