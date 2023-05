Ukrajnai háború

Schmidt Mária szerint nincs háború Ukrajnában

A Hír TV Bayer Show című műsorában beszélt erről a Terror Háza igazgatója. 2023.05.22 10:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Most még Oroszország nem háborúzik Ukrajnával szemben, ez még különleges hadművelet" - mondta Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a Hír TV Bayer Show című műsorában.



A történész szerint Volodomir Zelenszkij úgy akarja bevonni az ukrajnai háborúba a NATO-tagországokat, hogy határ menti orosz településeket, területeket is támadna.



Schmidt Mária úgy vélekedett, hogy ebben az esetben szélesedne háborúvá a konfliktus, jelenleg csak "különleges hadművelet vagy akció zajlik".



A Terror Háza igazgatója azt mondta a műsorban, hogy még nem indult be igazán az orosz hadigépezet több millió katona bevonásával. Schmidt Mária szerint olyan erős a különleges erő, amit Vlagyimir Putyin bevetett Ukrajnában, hogy az ukrán erők nem bírnak vele a nyugati támogatás ellenére sem.



"Azt a nyugati hozzáállást nem tudom követni, hogy egyrészről kiröhögjük az oroszokat, mert képtelenek elérni bármit Ukrajnában, másrészt pedig rettegünk tőlük, hogy meg se állnak Berlinig. Valahol érzek pici ellentmondást ebben" - mondta Schmidt Mária.