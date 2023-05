Programajánló

Ismét játszótérré alakul át a pécsi kultnegyed gyereknap alkalmából

A többi között mászófal, óriáscsúszda, több ugrálóvár, motoros bemutató, bábszínház, vívás, sakk és a Vissza a jövőbe-filmekből ismertté vált autó, a DeLorean DMC-12 egy példánya is várja a látogatókat a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben a hónap utolsó hétvégéjén, a gyereknap alkalmából.



Mint azt a negyedet üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) MTI-hez közleményében írták, a május 28-án és 29-én zajló pécsi gyereknap egyik szenzációjának számító "időgéppel" a Ginkgo téren lehet majd fotózkodni, míg a legendás filmet a június 4-én induló kertmoziban lehet majd látni a Pirogránit udvaron.



A gyereknapi hétvégén a negyed déli oldalán két mászófal, óriás csúszda, több ugrálóvár és a parkolóház tetején motoros bemutató a várja a kicsiket és szüleiket.



A Bóbita Bábszínház - az idén Magyarországon zajló nemzetközi Színházi Olimpiához kapcsolódva - a pünkösdi hétvége mindhárom napján előadásokkal várja a látogatókat.



A mozgékony gyerekek a Pirogránit udvaron Nerf ügyességi pályán tehetik próbára képességeiket, míg a Csillagteraszon Ninja Sport Warrior képzés lesz, továbbá elsajátíthatják a vívás alapjait a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club vívószakosztályának sportolóitól, de a kosárlabda és pedálos járművek kedvelőinek is nyújtanak programokat.



A pihenni vágyókat Olvasóliget várja, míg a modelljárműveket gyártó Amalgam Fine Model Cars aszfaltrajz-versenyt hirdet, de lesz sakkoktatás és -szimultán, sokféle társasjáték, nyit a Mosolyország Játszókert.



A Látogatóközpontban pedig planetáriumi előadások, a Varázstér és a VR Univerzum várja a családokat, míg a szomszédos Ginkgo téren kétszer is lesznek látványos fizikai kísérletek - sorolták a ZSÖK közleményében.



Felhívták a figyelmet arra, hogy csapadékos időjárás esetén is megtartják a gyereknapot; ez esetben a Zsolnay Kulturális Negyed belső tereibe költöznek a programok.



A kétnapos eseményről további részletek a www.zsolnaynegyed.hu oldalon olvashatók.