Természet

Saját virtuális erdeje lehet bárkinek a WWF mobilalkalmazásával

A mobilalkalmazás megmutatja, hogyan lesz egy homogén, fajokban szegény és a klímaváltozásnak kitett gazdasági erdőből változatos, fajgazdag és ellenálló, természetes erdő. 2023.05.11 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A WWF Magyarország által kifejlesztett ÉnErdőm mobilalkalmazással bárki létrehozhatja saját virtuális erdejét, és kipróbálhatja az erdő ellenálló képességét segítő erdészeti megoldásokat, valamint megismerkedhet a klímaváltozás által érintett állatfajokkal is - tájákoztatta a WWF Magyarország szerdán az MTI-t.



A WWF Magyarország közleménye szerint a mobilalkalmazás, amit a Madarak és fák napja alkalmából mutatott be a szervezet, megmutatja, hogyan lesz egy homogén, fajokban szegény és a klímaváltozásnak kitett gazdasági erdőből változatos, fajgazdag és ellenálló, természetes erdő.



A kiterjesztett valóságra épülő (augmented reality - AR) technológiai megoldás segítségével a felhasználók erdőszegélyt hozhatnak létre és facsemetéket ültethetnek, vizesélőhelyet alakíthatnak ki, madárodúkat telepíthetnek, és nyomon követhetik, ahogy erdejük egyre változatosabb és természetesebb lesz.



"Nemcsak maga az erdő, de a benne élő állatok és növények is megérzik a klímaváltozást: vannak, akiknek kedvez és vannak, akik számára akár végzetes is lehet" - írták. A játék második részében ilyen fajokkal ismerkedhetnek meg a felhasználók, és megtippelhetik, hogy melyik faj nyertese, illetve vesztese a klímaváltozásnak.



"Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen felismerik, milyen hatásokkal van a környezetünkre a klímaváltozás. Arról azonban még sokat kell tanulnunk, hogy ezekre a kihívásokra hogyan készüljünk fel. Ezen a játékon keresztül mindenki kaphat egy kis ízelítőt abból, hogy mekkora szerepe lehet a változatosságnak, a természetes sokszínűségnek az erdők egészségének és az erdőklímának a megőrzésében" - idézi a közlemény Bódis Pált, a WWF Magyarország Erdő programjának szakértőjét.



A mobilalkalmazást az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló CLIMAFORCEELIFE projektben készítette el a WWF Magyarország. A 2020 és 2027 között futó projektben a klímaváltozás szempontjából vizsgálják meg a Közép- és Kelet-Európában alkalmazott erdészeti módszereket, és olyan erdészeti eljárásokat javasolnak, amelyek segítik a klímaváltozáshoz való sikeresebb alkalmazkodást. A projektben a bulgáriai, a magyarországi, a romániai és a szlovákiai WWF irodán túl, a Délnyugat-Bulgáriai Állami Erdőgazdaság, a Cseh Élettudományi Egyetem, a magyarországi Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége és a Szlovák Állami Erdőgazdaság vesznek részt.