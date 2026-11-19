Balesetveszély
Kis híján tragédiát okozott az egri karácsonyfa szállítása - videó
Komoly veszélyhelyzet alakulhatott ki Egerben a város karácsonyfájának szállítása közben. Egy felháborodott helyi lakos szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, és azt követeli, hogy tisztázzák, betartották-e a túlméretes szállítmányra vonatkozó előírásokat.2026.11.19 14:26ma.hu
Az egri karácsonyfa szállítása miatt fogalmazott meg éles kritikát egy helyi lakos, aki szerint a túlméretes járműszerelvény közlekedése komoly biztonsági kérdéseket vet fel.
A bejegyzés szerzője azt szeretné tudni, milyen feltételekkel adták ki a közútkezelői engedélyt, betartották-e az abban foglaltakat, és megfelelően szervezték-e meg a hatalmas fenyő szállítását.
Szerinte érthetetlen, miért nem éjszaka, szükség esetén útlezárások mellett vitték a fát olyan útvonalon, ahol a túlméretes szerelvény biztonságosan elférhetett volna.
A történtek kapcsán a város közlekedésszervezését is bírálta. Kifogásolta, hogy a Kossuth Lajos utcában a reggeli csúcsforgalomban végeznek gallyazást és adventi díszvilágítás-szerelést, miközben a hulladékszállító járművek is rendszeresen akadályozzák a forgalmat.
„Ha már nincs szakértelem, legalább legyen józan ész!” – fogalmazott.
Egyelőre nem ismert, hogy a karácsonyfa szállítása során történt-e szabályszegés, illetve pontosan milyen veszélyhelyzet alakult ki. A felvetett kérdésekre a szállítást szervezők és az illetékes közútkezelő adhatnak választ.
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