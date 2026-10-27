Közlekedés
Vége a dugóknak az M0-s Duna-hídján
A tervezettnél egy nappal korábban befejeződtek az M0-s autóút Deák Ferenc Duna-hídjának javítási munkálatai, így feloldották a napok óta jelentős torlódásokat okozó forgalomkorlátozásokat.2026.10.27 12:40ma.hu
Befejeződtek a híddilatációs javítási munkálatok az M0-s autóút Deák Ferenc Duna-hídján – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A munkálatok az eredeti ütemtervhez képest egy nappal korábban értek véget, így a közlekedők ismét korlátozások nélkül használhatják az érintett útszakaszt.
A híd szerkezetét érintő, halaszthatatlan szavatossági javításokat az eredeti kivitelező, a Strabag végezte. A Magyar Közút igyekezett a beavatkozásokat az átlagosnál kisebb forgalmú napokra időzíteni, a lezárások azonban így is jelentős fennakadásokat okoztak.
Vitézy megköszönte az autósok és a fuvarozók türelmét, hangsúlyozva, hogy egy ilyen forgalmas útszakaszon szinte lehetetlen hosszabb javításokat végezni torlódások nélkül. A közlekedésbiztonság érdekében ugyanakkor a szükséges karbantartási munkálatok nem halaszthatók el.
A beavatkozás ismét rámutatott az M0-s déli szektorának kiemelt jelentőségére. Az ország egyik legforgalmasabb útszakasza jelenleg gyakorlatilag nélkülözhetetlen a fővárost elkerülő közúti közlekedésben, ezért minden korlátozás komoly hatással van a térség forgalmára.
Vitézy szerint hosszabb távon új közúti kapcsolatok kialakítására is szükség lehet. Mivel a régi Duna-hídon a következő évtizedekben ismét jelentősebb szerkezeti felújítás válhat szükségessé, indokoltnak tartja, hogy az M5-ös és az M6-os autópálya közötti, a dunaújvárosi hídon átvezető gyorsforgalmi összeköttetés ismét napirendre kerüljön.
A mostani javítások lezárásával az M0-s érintett szakaszán megszűntek a munkavégzés miatti korlátozások, ugyanakkor a híd felújítása körüli közlekedési nehézségek hosszabb távon is felvetik az alternatív útvonalak fejlesztésének szükségességét.
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