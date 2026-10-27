Közlekedés

Zavarták a fekvőrendőrök, felszedett belőlük tizenegyet Újpesten

Egy 20 éves férfi azért távolított el 11 fekvőrendőrt egy újpesti útszakaszról, mert azok miatt megritkultak a barátaival közös autós találkozók. A rendőrök tetten érték, a fiatalember beismerte tettét. 2026.10.27 14:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi esethez riasztották a rendőröket Budapest IV. kerületében október 23-án este. Egy 20 éves férfi úgy döntött, saját kezébe veszi a közlekedésszervezést, és eltávolítja az egyik ipari övezetben kihelyezett forgalomlassító küszöböket.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatalember korábban rendszeresen járt a helyszínre autóval a barátaival. A fekvőrendőrök megjelenése után azonban egyre ritkábban találkoztak ott.



A férfi ezért elhatározta, hogy megszabadul a zavaró akadályoktól. Összesen 11 forgalomlassító küszöböt bontott meg, részben puszta kézzel, részben feszítővas segítségével.



Hogy tevékenységét eltakarja a kíváncsi szemek elől, autójával az úttest közepén, egyszerre két forgalmi sávot elfoglalva parkolt le.



Éppen ez lett a veszte. A szabálytalanul várakozó jármű feltűnt az újpesti járőröknek, akik igazoltatták a férfit. Az autó csomagtartójában a bontáshoz használt feszítővasat is megtalálták.



A rendőrök elfogták, majd előállították a BRFK Közlekedési Főosztályára, ahol a fiatalember beismerte a történteket.



Mivel a közlekedési útvonal tartozékait rongálta meg, közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult ellene büntetőeljárás.



Az okozott kár pontos összegét még vizsgálják, így a rendőrség szerint a férfi gyanúsítását később további bűncselekménnyel is kiegészíthetik.