Közlekedés
Összefognának a polgármesterek az M0-s dugói miatt
A mindennapos torlódások miatt térségi egyeztetést kezdeményezett Halásztelek polgármestere, aki az M0-s felújításának összehangoltabb ütemezését és a Csepel-sziget közlekedésének hosszú távú fejlesztését szeretné elérni.2026.10.22 18:32ma.hu
A Csepel-szigeten élők mindennapjait jelentősen megnehezítő közlekedési helyzet miatt kezdeményezett egyeztetést Nagy Barnabás, Halásztelek polgármestere – számolt be róla a város önkormányzata Facebook-oldalán.
Az M0-s autóút felújítása miatt kialakuló torlódások nemcsak a halásztelkieket, hanem a környező települések lakóit is érintik. A rendszeres dugók jelentős időveszteséget okoznak a munkába és iskolába járóknak.
A polgármester ezért Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett települések polgármestereit, valamint a Magyar Közút képviselőit.
Az egyeztetés egyik legfontosabb célja, hogy a jövőbeni útfelújításokat az önkormányzatok előzetes bevonásával, kiszámíthatóbban ütemezzék. Nagy Barnabás azt is szeretné elérni, hogy a jelentősebb forgalomkorlátozásokkal járó munkálatokat lehetőség szerint a tanítási szünetek idejére időzítsék.
A kezdeményezés ugyanakkor túlmutat az M0-s jelenlegi felújításán. A városvezető a Csepel-sziget hosszú távú közlekedési problémáit is napirendre tűzné.
Ennek részeként a közúti kapcsolatok javításáról, a közlekedési kapacitások bővítéséről és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is egyeztetnének.
A halásztelki önkormányzat közlése egyelőre a találkozó kezdeményezéséről szól, annak időpontját és a meghívottak részvételét nem részletezték.
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