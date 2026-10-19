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Pitypangból készülhetnek a jövő autógumijai

Német kutatók a trópusi kaucsukfák egyik lehetséges alternatíváját találták meg egy különleges pitypangfajban. Az orosz pitypang gyökeréből természetes gumi nyerhető ki, amely csökkentheti az abroncsgyártás trópusi ültetvényektől való függőségét és az erdőirtásokkal járó környezeti terhelést. 2026.10.19 16:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meglepő növény forradalmasíthatja az autógumigyártást: a Németországban folyó kutatások szerint a pitypang egyik rokona alkalmas lehet arra, hogy részben kiváltsa a trópusi kaucsukfákból származó természetes gumit.



A repülőgépek abroncsainak és a nehéz tehergépjárművek gumiabroncsainak gyártásában különösen fontos szerepet játszik a természetes kaucsuk. Egyes mechanikai és hőtechnikai tulajdonságait ugyanis a kőolajalapú szintetikus gumikkal nehéz teljes egészében helyettesíteni.



A világ természeteskaucsuk-termelésének döntő része jelenleg trópusi kaucsukfa-ültetvényekről származik. A fák csak többéves növekedés után válnak csapolhatóvá, az ültetvények terjeszkedése pedig hozzájárulhat a trópusi erdők pusztulásához.



A münsteri Fraunhofer Molekuláris Biológiai és Alkalmazott Ökológiai Intézet kutatói a Continental abroncsgyártó vállalattal együttműködve egy egészen más növényben keresték a megoldást.



Az orosz pitypang (Taraxacum kok-saghyz) gyökere ugyanis természetes kaucsukot tartalmaz. A növényben képződő hosszú láncú, cisz-1,4-poliizoprén kémiai szerkezete megegyezik a trópusi kaucsukfából nyert természetes gumi alapvető polimerjével.



A kutatók DNS-markerekkel támogatott nemesítési módszerekkel olyan növényváltozatokat fejlesztettek, amelyek gyökere nagyobb mennyiségben tartalmazza az értékes alapanyagot.



A feldolgozáshoz egy oldószermentes, forró vizes őrlési eljárást is kidolgoztak, amely lehetővé teszi a kaucsuk és az inulin nevű növényi szénhidrát elkülönítését a betakarított gyökerekből.



Az új alapanyag egyik legnagyobb előnye, hogy a pitypang a trópusi kaucsukfákkal ellentétben mérsékelt éghajlaton is termeszthető, és évente betakarítható. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy az európai abroncsgyárakhoz közelebb állítsák elő a természetes gumit, mérsékelve a nagy távolságú szállítás szükségességét.



A növény gyengébb adottságú mezőgazdasági területeken is termeszthető lehet, bár a gazdaságos, nagyüzemi termeléshez megfelelő hozamra, termesztéstechnológiára és feldolgozókapacitásra van szükség.



A pitypangból előállított kaucsuk tehát ígéretes alternatívát kínál, de a trópusi kaucsuk teljes kiváltása egyelőre nem tekinthető megoldottnak.



Ha azonban a technológia ipari méretekben is versenyképessé válik, a jövő autógumijainak egy része akár európai földeken termesztett pitypangból is készülhet.