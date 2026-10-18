Autó
Purhabbal fújtak körbe egy autót Szombathelyen
Döbbenetes látvány fogadott egy autótulajdonost reggel: ismeretlenek purhabbal fújták körbe a parkoló járművét. A tulajdonos a közösségi médiában kér segítséget a feltételezett rongálók megtalálásához.2026.10.18 16:26ma.hu
Szokatlan rongálásról számolt be egy autótulajdonos a közösségi médiában. A szombathelyi Tallinn városrészben, a Puskás Tivadar körút 8. szám mellett parkoló gépkocsiját az éjszaka folyamán valaki purhabbal fújta körbe.
A tulajdonos reggel szembesült a történtekkel, és a bosszúság ellenére némi humorral kommentálta a látványt.
„Valaki úgy gondolta, hogy purhabbal körbeszigeteli az autómat, pedig nem is kértem ilyen extrát” – írta bejegyzésében.
Az eset pontos körülményei egyelőre ismeretlenek. Nem derült ki, hogy ki és milyen indítékkal fújta a szigetelőanyagot a járműre, illetve mekkora kár keletkezett az autóban.
A tulajdonos arra kéri a környéken élőket és az arra járókat, hogy aki az éjszaka folyamán bármi gyanúsat látott a Puskás Tivadar körút környékén, jelentkezzen, és információival segítse a rendőrség munkáját.
A bejegyzés megosztását is kérte, abban bízva, hogy így sikerülhet megtalálni valakit, aki szemtanúja volt a történteknek.
A purhab eltávolítása különösen problémás lehet, ha az anyag már megkötött, mivel a szakszerűtlen tisztítás a jármű fényezését és egyéb felületeit is károsíthatja.
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