Autó

Purhabbal fújtak körbe egy autót Szombathelyen

Döbbenetes látvány fogadott egy autótulajdonost reggel: ismeretlenek purhabbal fújták körbe a parkoló járművét. A tulajdonos a közösségi médiában kér segítséget a feltételezett rongálók megtalálásához.

2026.10.18 16:26ma.hu
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Szokatlan rongálásról számolt be egy autótulajdonos a közösségi médiában. A szombathelyi Tallinn városrészben, a Puskás Tivadar körút 8. szám mellett parkoló gépkocsiját az éjszaka folyamán valaki purhabbal fújta körbe.

A tulajdonos reggel szembesült a történtekkel, és a bosszúság ellenére némi humorral kommentálta a látványt.

„Valaki úgy gondolta, hogy purhabbal körbeszigeteli az autómat, pedig nem is kértem ilyen extrát” – írta bejegyzésében.

Az eset pontos körülményei egyelőre ismeretlenek. Nem derült ki, hogy ki és milyen indítékkal fújta a szigetelőanyagot a járműre, illetve mekkora kár keletkezett az autóban.

A tulajdonos arra kéri a környéken élőket és az arra járókat, hogy aki az éjszaka folyamán bármi gyanúsat látott a Puskás Tivadar körút környékén, jelentkezzen, és információival segítse a rendőrség munkáját.

A bejegyzés megosztását is kérte, abban bízva, hogy így sikerülhet megtalálni valakit, aki szemtanúja volt a történteknek.

A purhab eltávolítása különösen problémás lehet, ha az anyag már megkötött, mivel a szakszerűtlen tisztítás a jármű fényezését és egyéb felületeit is károsíthatja.

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