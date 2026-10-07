Balesetveszély
Rollereket dobáltak a sínekre az Újpesti vasúti hídon
Hat elektromos rollert találtak a vasúti síneken az Újpesti vasúti hídon, a rendőrök és a közterület-felügyelők még az érkező vonatok előtt eltávolították az akadályokat.2026.10.07 10:59ma.hu
Életveszélyes helyzetet teremtettek ismeretlenek az Újpesti vasúti hídon, miután elektromos rollereket dobáltak a vasúti sínekre.
A rendőrök szombaton összesen hat gazdátlan elektromos rollert találtak a vágányokon.
Az akadályok komoly veszélyt jelentettek az arra közlekedő szerelvényekre és utasaikra, ezért azonnal intézkedtek.
A rendőrök és a közterület-felügyelők még az áthaladó vonatok érkezése előtt kiemelték a rollereket a sínek közül, így sikerült elhárítani a közvetlen veszélyt.
A közlés szerint az elektromos rollereket egyelőre ismeretlen elkövetők helyezték, illetve dobálták a vasúti pályára.
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