Balesetveszély

Rollereket dobáltak a sínekre az Újpesti vasúti hídon

Hat elektromos rollert találtak a vasúti síneken az Újpesti vasúti hídon, a rendőrök és a közterület-felügyelők még az érkező vonatok előtt eltávolították az akadályokat.

2026.10.07 10:59ma.hu
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Életveszélyes helyzetet teremtettek ismeretlenek az Újpesti vasúti hídon, miután elektromos rollereket dobáltak a vasúti sínekre.

A rendőrök szombaton összesen hat gazdátlan elektromos rollert találtak a vágányokon.

Az akadályok komoly veszélyt jelentettek az arra közlekedő szerelvényekre és utasaikra, ezért azonnal intézkedtek.

A rendőrök és a közterület-felügyelők még az áthaladó vonatok érkezése előtt kiemelték a rollereket a sínek közül, így sikerült elhárítani a közvetlen veszélyt.

A közlés szerint az elektromos rollereket egyelőre ismeretlen elkövetők helyezték, illetve dobálták a vasúti pályára.

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