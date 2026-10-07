Balesetveszély

Rollereket dobáltak a sínekre az Újpesti vasúti hídon

Hat elektromos rollert találtak a vasúti síneken az Újpesti vasúti hídon, a rendőrök és a közterület-felügyelők még az érkező vonatok előtt eltávolították az akadályokat. 2026.10.07 10:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Életveszélyes helyzetet teremtettek ismeretlenek az Újpesti vasúti hídon, miután elektromos rollereket dobáltak a vasúti sínekre.



A rendőrök szombaton összesen hat gazdátlan elektromos rollert találtak a vágányokon.



Az akadályok komoly veszélyt jelentettek az arra közlekedő szerelvényekre és utasaikra, ezért azonnal intézkedtek.



A rendőrök és a közterület-felügyelők még az áthaladó vonatok érkezése előtt kiemelték a rollereket a sínek közül, így sikerült elhárítani a közvetlen veszélyt.



A közlés szerint az elektromos rollereket egyelőre ismeretlen elkövetők helyezték, illetve dobálták a vasúti pályára.