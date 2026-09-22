Baleset

Elszabadult ló elé hajtott egy autós Keszthelyen

Nem mindennapi baleset történt Keszthelyen: egy elszabadult ló került az úttestre, ahol egy autó elütötte - az állat szerencsére csak könnyebben sérült meg.

2026.09.22 22:31ma.hu
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Szökésben lévő ló kóborolt Keszthelyen, a Napfény soron, amikor egy arra közlekedő autós elütötte – számolt be az esetről a Zala vármegyei rendőrség.

Az ütközés következtében a ló a hátsó lábán sérült meg, a rendőrség tájékoztatása szerint azonban szerencsére csak kisebb sérülést szenvedett.

Az autó már kevésbé úszta meg a találkozást: a jármű eleje összetört.

A rendőrség az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy vezetés közben mindig számítani kell az úttestre váratlanul kerülő állatokra.

„Soha nem tudhatjátok, mikor bukkan fel az úton egy-egy állat” – írták.

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