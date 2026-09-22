Baleset

Elszabadult ló elé hajtott egy autós Keszthelyen

Nem mindennapi baleset történt Keszthelyen: egy elszabadult ló került az úttestre, ahol egy autó elütötte - az állat szerencsére csak könnyebben sérült meg. 2026.09.22 22:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szökésben lévő ló kóborolt Keszthelyen, a Napfény soron, amikor egy arra közlekedő autós elütötte – számolt be az esetről a Zala vármegyei rendőrség.



Az ütközés következtében a ló a hátsó lábán sérült meg, a rendőrség tájékoztatása szerint azonban szerencsére csak kisebb sérülést szenvedett.



Az autó már kevésbé úszta meg a találkozást: a jármű eleje összetört.



A rendőrség az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy vezetés közben mindig számítani kell az úttestre váratlanul kerülő állatokra.



„Soha nem tudhatjátok, mikor bukkan fel az úton egy-egy állat” – írták.