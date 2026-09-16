Baleset

Összetört az autó, sértetlen maradt a 9 hónapos baba

Személyautó és teherautó ütközött Debrecenben, az autóban utazó mindössze kilenc hónapos kisbaba azonban sértetlenül vészelte át a balesetet. 2026.09.16 12:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Személygépkocsi és teherautó ütközött össze szerda reggel Debrecenben. A személyautóban egy kilenc hónapos kisbaba is utazott.



Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a gyermek sértetlenül vészelte át az ütközést. A baba a korának megfelelő gyermekülésben utazott, szabályosan és megfelelően rögzítve.



A mentők az eset kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy egy közúti baleset pillanatok alatt bekövetkezhet, és ilyenkor egy felnőtt nem képes megtartani a gyermeket.



A megfelelő gyermekülés és annak helyes használata életet menthet, ezért azt kérik, hogy még a legrövidebb utak előtt is ellenőrizzék a szülők, megfelelően rögzítették-e a gyermeket.