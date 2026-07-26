Környezetszennyezés

Azbesztmentesítési alappal segíti a kormány a szennyezett településeket

Az év elején derült ki, hogy Nyugat-Magyarországra is került osztrák kőbányák azbesztet tartalmazó zúzalékából, elsősorban közterületek borítására. A kormány megtette az első lépéseket az ártalmatlanításra, és támogatást kínál a szennyezés felszámolásához az érintett önkormányzatoknak. 2026.07.26 16:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egészségre ártalmas azbesztszennyezést fedeztek fel 2026. januárjában az osztrák határhoz közeli Bozsokon: a veszélyes anyagot az egyik parkolót borító kőzúzalék tartalmazza. A burgenlandi és nyugat-magyarországi ellenőrzések során kiderült, a többségében már bezárt határ menti ausztriai bányákból került ki a törmelék, amit utak, közterületek borítására használtak fel. Itthon a nagyobb városok közül Szombathelyen, Kőszegen, Zalaegerszegen és Sopronban találtak azbesztet tartalmazó zúzott követ. Összesen 250 nyugat-magyarországi település lehet érintett a szennyezésben.



Az azbeszt az egyik legkiválóbb, természetben megtalálható hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony, rugalmas anyag, de roncsolódásakor, töredezésekor (például amikor egy autó végighajt a zúzalékkal borított úton) mikroszkopikus szálak jutnak a levegőbe, amelyek belélegezve súlyos, gyógyíthatatlan betegségeket, például azbesztózist, tüdőrákot és mellhártyadaganatot okoznak. Az azbeszt – a dohányzás mellett – a tüdőrák legveszélyesebb kiváltó okai közé tartozik, 2005 óta tilos Magyarországon azbesztet használni az építőiparban.



A kormány kiemelten kezeli a problémát: osztrák-magyar vegyesbizottság alakult egészségügyi, környezetvédelmi és jogi szakemberekből, illetve egy minisztériumok közötti munkacsoport hangolja össze a védekezést. Az azbeszttel szennyezett zúzalék ártalmatlanítása, a területek megtisztítása téma volt májusban Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker osztrák kancellár bécsi találkozóján is. A miniszterelnök már akkor is egyértelművé tette, hogy a „szennyező fizet” elv alapján a kármentesítés költségeinek teljes megtérítését várja Ausztriától.

Az azbesztmentesítési alapból kérhető támogatás

Eddig több mint 650 hatósági vizsgálat indult a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés miatt, ebből korábban hat esetben mutattak ki egészségügyi határérték feletti azbeszttartalmat. A gyors beavatkozásnak és az átmeneti intézkedéseknek köszönhetően azóta nem mértek újabb határérték átlépéseket. kormány elkötelezett, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a szennyezés ártalmatlanításában, ennek jegyében a július 15-ei kormányülésen döntöttek a szombathelyi Oladi Plató városrészben 12 kilométernyi útszakaszra szórt kőzúzalék felszedéséről. A többi érintett hely ártalmatlanításának támogatására pedig költségvetési átcsoportosítással egy 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapot hozott létre egy héttel későbbi ülésén a kormány.



Ebből az alapból kérhetnek támogatást azok az önkormányzatok, ahol határérték feletti szennyezést mutatnak a mérések, és ez azonnali beavatkozást tesz szükségessé. Az önkormányzatoknak vállalniuk kell egy azbeszttérkép készítését és a minimum 3 havonkénti határérték-méréseket. Minden egyes helyszínen az érintett önkormányzatnak kell felmérnie a helyzetet és a lakossági igényeket, majd ez alapján a kormányzattal egyeztetve intézkedni a kármentesítésről.

A gyors és törvényes megoldásokat támogatja a kormány

Az azbeszttel szennyezett közterületek ártalmatlanítására több technológia létezik. A kőzúzalék teljes eltávolítása a legalaposabb eljárás, de ez hosszadalmas. Felmerülhet még egyebek mellett a szennyezett terület lebetonozása vagy bitumennel borítása, ez azonban magában hordozza a későbbi szennyezés veszélyét, ha az új fedőréteg berepedezik vagy bármilyen okból (például a közművek javítása miatt) meg kell bontani. A kémiai megoldások azzal a kockázattal járnak, hogy a velük megkötött azbeszttörmelékek és -szálak elkerülnek az eredeti helyszínről, és kiszáradva ismét veszélyt jelentenek. A kormány olyan megoldásokat támogat, amelyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a lehető leggyorsabban kezelik a helyzetet.