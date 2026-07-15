Rendszerváltás
Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról, a piacról kapott pozíciót
A volt külügyminiszter bejelentette, hogy távozik az Országgyűlésből, miután a világ egyik legnagyobb autóipari vállalatától kapott nemzetközi vezetői felkérést.2026.07.15 13:43ma.hu
Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta parlamenti mandátumáról szóló lemondását.
Bejegyzése szerint döntésének oka, hogy egy „rendkívül megtisztelő ajánlatot” kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi vezetői pozíció betöltésére.
A politikus közölte, hogy a mai naptól a kínai autógyártó BYD vállalatcsoportnál folytatja pályafutását, ahol a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik.
Szijjártó Péter bejegyzésében kiemelte, hogy a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és jelenleg a világ vezető új energiájú járműgyártója.
A bejelentés jelentős változást jelenthet a Fidesz számára, hiszen Szijjártó Péter hosszú évek óta meghatározó szereplője volt a bukott kormánynak. A közlemény megjelenésekor további részleteket egyelőre nem közölt.
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