Rendszerváltás

Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról, a piacról kapott pozíciót

A volt külügyminiszter bejelentette, hogy távozik az Országgyűlésből, miután a világ egyik legnagyobb autóipari vállalatától kapott nemzetközi vezetői felkérést. 2026.07.15 13:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta parlamenti mandátumáról szóló lemondását.



Bejegyzése szerint döntésének oka, hogy egy „rendkívül megtisztelő ajánlatot” kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi vezetői pozíció betöltésére.



A politikus közölte, hogy a mai naptól a kínai autógyártó BYD vállalatcsoportnál folytatja pályafutását, ahol a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik.



Szijjártó Péter bejegyzésében kiemelte, hogy a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és jelenleg a világ vezető új energiájú járműgyártója.



A bejelentés jelentős változást jelenthet a Fidesz számára, hiszen Szijjártó Péter hosszú évek óta meghatározó szereplője volt a bukott kormánynak. A közlemény megjelenésekor további részleteket egyelőre nem közölt.