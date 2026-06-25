Csalás
Hamis euróért vett egy férfi egy autót
A sértett még 10 000 forintot vissza is adott a vádlottnak.2026.06.25 08:21MTI
A Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a kunszentmiklósi férfi 2025 júliusában jelentkezett egy hirdetésre, amelyben a sértett egy személygépkocsit kínált eladásra. Miután megegyeztek a vételárban, a vádlott közölte, hogy csak euróval tud fizetni.
A sértett nem ellenkezett, így a vádlott a személygépkocsi vételáraként átadott a tulajdonosnak 11 hamis 50 eurós címletű bankjegyet, a sértett még 10 000 forintot vissza is adott a vádlottnak.
A férfi, miután becsapta a sértettet, a gépkocsira egy másik járműhöz tartozó rendszámtáblát szerelt fel, majd távozott.
Az eladó csak másnap vette észre, hogy a bankjegyek hamisak, mert azokon nem volt biztonsági fémszál, ezért feljelentést tett a rendőrségen - írták.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a jelenleg is börtönbüntetését töltő férfit pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja. Az ügyben a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.
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