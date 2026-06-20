Baleset

Halálos baleset történt a szegedi BYD-építkezésnél

Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére.



A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött.



A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.



Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.