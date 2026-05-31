Baleset
Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek
A baleset Borsov nad Vltavou település közelében történt.2026.05.31 23:52MTI
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban – közölte a cseh rendőrség.
Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget.
A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.
A rendőrség a helyszín átvizsgálása után azt feltételezi, hogy a síkos, vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára, és összeütközött az autóbusszal.
"A személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött az autóbusszal" - közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő. A rendőrség a balesetben keletkezett kár nagyságát mintegy kétmillió koronára (32 millió forint) becsüli - tette hozzá.
"A kiérkező mentők összesen 13 személynek nyújtottak a helyszínen elsősegélyt, majd kórházba szállították őket. A kórházi kivizsgálások után csak a személygépkocsi két utasát tartották benn, mert nekik további kezelésekre van szükségük. A nőnek súlyos törései vannak, műtétre van szüksége, míg a férfi a mellkasán sérült meg közepesen súlyosan" - tájékoztatta Petra Kafková, a regionális mentőszolgálat szóvivője az újságírókat. Szerinte a könnyebb sérültek főleg horzsolásokkal úszták meg a balesetet.
Csehországon délután esővel kísért vihar vonult át, amely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
