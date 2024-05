Gazdaság

Az AutoWallis-csoport 2028-ra 750 milliárd forintos árbevételt tervez

Az AutoWallis-csoport 2028-ra 750 milliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos EBITDA-t (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt) tervez - mondta az AutoWallis vezérigazgatója a társaság által szervezett befektetői napon hétfőn Budapesten.



Ormosy Gábor közölte, a társaság következő 5 éves növekedési stratégiájában az is szerepel, hogy az eladott autók számát 100 ezer körülire emelik.



Az intenzív növekedési szakasz 2026-ig tart majd, amelyet 2027-től egy normalizálódó növekedési fázis követ. A növekedési szakasz után tőkejövedelem nemcsak a részvényértékben, hanem osztalékalapon is termelődik, ezért a menedzsment 2027-től kiszámítható, hosszútávú osztalékfizetésre kíván javaslatot tenni - mondta.



Ormosy Gábor a következő 5 évben az autóiparra és egyúttal az AutoWallis működésére is ható tényezők közé sorolta az elektrifikáció térnyerését és a kínai gyártók előretörését. Utóbbi, miközben az európai gyártókat sújtja, a kereskedelemben részt vevőknek, így az AutoWallisnak is lehetőséget jelent - tette hozzá.



A helyszínen kiadott közlemény szerint - a 2023-as adatokhoz képest - duplázódó árbevétel és EBITDA mellett 2028-ig a jelenleg 16 országban 24 autómárkát képviselő, regionálisan meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató tovább terjeszkedik, a következő időszakban is évi 2-3 akvizíciót tervez.



Ormosy Gábor az MTI-nek elmondta, hogy továbbra is csak olyan tranzakciót kívánnak végrehajtani, amelyek a részvényesi érték növekedéséhez hozzájárulnak. Ezek azok, amelyek nagyon jól illeszkednek stratégiailag a cég struktúrájához. Példaként említette, ha egy adott országban már jelen vannak nagykereskedelmi tevékenységgel, hozzá tudják rendelni a kiskereskedelmet vagy szolgáltatásokkal tudják kiegészíteni a kiskereskedelmi jelenlétüket. Ezekre a fókuszokra keresik aktívan a partnerséget.



A cég vezérigazgatója előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy az AutoWallis-csoport az elmúlt öt évben működésében jelentősen megváltozott, elérte azt az üzemméretet és tőkepiaci kapitalizációt, amellyel felkerülhet a nemzetközi befektetők "radarképére".



Az előző öt év eredményei közül kiemelte, hogy a cég aktívan használja a tőkepiaci forrásbevonási lehetőséget: a társasághoz cash vagy apport útján már 38,3 milliárd forintnyi tőkeemelés került, továbbá már kétszer is bocsátott ki kötvényt, 9,7 milliárd forint értékben.



Mindezek hatására az AutoWallis piaci kapitalizációja 80 milliárd forintra emelkedett.



A helyszíni közleményben arra is kitértek, hogy 2019 óta az AutoWallis által képviselt márkák száma 9-ről 24-re nőtt, és ebben az időszakban 11 akvizíciót hajtottak végre.



A növekedést a vállalat olyan gazdasági kihívások között teljesítette egyebek mellett, mint a koronavírus-járvány, az autógyártást is érintő ellátási lánc problémák és a dráguló finanszírozás.