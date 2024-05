Közlekedés

Forgalomba helyezték az M6-os Bóly és Lippó közötti szakaszát

Forgalomba helyezték az M6-os autópálya Bóly és Lippó közötti szakaszát - jelentette be az útépítésekért felelős helyettes államtitkár a sztráda bólyi csomópontjánál tartott sajtótájékoztatón.



Pántya József elmondta, az Ivándárdáig tartó, csaknem húsz kilométeres szakasz határidőre, január 31-re elkészült a Strabag Építő Kft. és a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében, magyar forrásból. A beruházás értéke nettó 88,6 milliárd forint.



A fő cél az Adriai- és a Balti-tenger közötti Ten-T hálózat magyarországi szakaszának megépítése. Kormányzati ígéret volt, hogy a szakasz 2024-ig elkészül, az ígéret teljesült - tette hozzá.



Emlékeztetett, az M6-os 2006-ban Dunaújvárosig, 2008-ban az M0-ás és az érdi tető között, 2010-ben Dunaújvárostól Bólyig épült meg, 2024-ben pedig elkészült a horvát határig tartó szakasz.



Megjegyezte, bár a szakasz kezdő szelvényénél, egy 600 méteres részen 2024. augusztusig még dolgoznak, a pálya két oldalán lévő gyűjtő-elosztó sávok lehetővé teszik a napi használatot. Az új szakasz megnyitásával a térség hat települése lakóinak életét teszik könnyebbé - mondta.



Kitért arra is, hogy a horvát oldalon az autópálya megépítése jövő év második felének elejére befejeződik, és kétszer két sávon akár az Adriai-tengerig lehet biztonságosan utazni.



A most átadott szakaszon 17 átvezetés - híd, vadátjáró - épült meg, a töltéshez 2,2 millió köbméter földet, az útépítéshez 124 ezer köbméter betont és 384 ezer köbméter aszfaltot használtak fel.



Közölte, a forgalomba helyezett, Lippóig tartó szakaszt az autósok idén díjmentesen használhatják.



Hargitai János (KDNP) Baranya megyei országgyűlési képviselő többek között arról beszélt, hogy az M6-os új szakaszának elkészültével Mohács és Bóly térségében egy logisztikai egység fontos darabja jön létre.



Elmondta, az M6-osra két város, Villány és Mohács még nincs rákötve. Villány felé egy 9 kilométeres utat kell megépíteni, amellyel a villányi borvidék és az Ormánság feltárása is megtörténik.



Mohácsra 2026-ra, a mohácsi csata 500. évfordulójára kétszer két sávos út épül - fűzte hozzá a képviselő.