Üzemanyag-ellátás

MÁSZ: jelentősen, akár 17 forinttal csökkenhetnek a hazai üzemanyagok árai

Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7 forinttal, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzin ára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz - közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).



A szövetség a honlapjára feltett adatok szerint a 95-ös benzin ezen a héten életbe lépett és bejelentett változások alapján május 4-re 627 forintos árával számol, míg a pénteki régiós átlagár 631 forint. A dízelnél 614 forintos magyarországi árral szemben a régiós átlag 612 forint.



A 627 forintos áránál drágábban lehet benzint tankolni Ausztriában, Szerbiában és Szlovákiában, míg olcsóbb Romániában (584 forint), Szlovéniában és Horvátországban (egyformán 607 forint). A dízel 614 forintos magyarországi áránál olcsóbb az a fajta üzemanyag Horvátországban (564 forint), Romániában (580 forint) Szlovéniában (595 forint) és Szlovákiában (603 forint), de többet kell fizetni érte Ausztriában és Szerbiában is.



Közleményében a szövetség fontosnak tartja leszögezni, hogy az üzemanyagárakat döntően a makrogazdasági folyamatok, geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama befolyásolják. Az elmúlt napokban mérséklődtek az olajtermékek árai, a forint erősödése mellett. A kőolaj ára csökkent, amire hatással volt az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése és a közelgő Izrael-Hamász tűzszünetre utaló jelek is, amelyek enyhítenék a közel-keleti ellátási aggodalmakat.



Európai uniós összehasonlításban a magyarországi benzinárak a 18. helyen, a dízelárak pedig a 15. helyen állnak, a régión belül pedig továbbra is a középmezőnyben vannak: a benzin esetében a negyedik, a dízel esetében pedig a harmadik helyen - közölte a MÁSZ.



A Magyar Ásványolaj Szövetség bízik abban, hogy az árak nyilvánosságra hozatala segíti a hazai üzemanyagpiac összehasonlíthatóságát a környező országokkal - fűzte hozzá közlemény.

Üzemanyagárak Magyarországon és a régió országainak átlaga (2023. január-2024. április)

95-ös benzin és a gázolaj átlagára, forint/liter





