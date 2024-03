Közlekedés

Forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóút több szakaszán

Forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóút több szakaszán április elejétől több hétig - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy rézsűjavítás munkálatok miatt április 2-án, kedden 19 órától a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei sávelhúzásos terelést építenek ki az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán a 6-os főúti csomópont környezetében.



A sávzárás várhatóan május közepéig tart majd, ezalatt sávhúzással a két belső sávban haladhat a forgalom - tették hozzá.



Április 3. és 7. között továbbá Gyál, Vecsés és Maglód térségében az autóút több szakaszán hézagkiöntési munkálatok is zajlanak, valamennyi munkavégzésnél sávzárásra, 80 kilométer per órás sebességkorlátozásra, emiatt csúcsidőben jelentős menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők.



A rézsűjavítási, több hétig tartó munkálatok ideje alatt a sávzárás több mint egy kilométeres szakaszt érint, de a 6-os főúti csomópont kihajtó és felhajtó ága is használható lesz ezalatt - közölték, azzal együtt, hogy a hézagkiöntési munkálatok április 3-án és 4-én, szerdán és csütörtökön Gyál térségében, április 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap Gyál-Vecsés és Maglód térségben zajlanak majd.