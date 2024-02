Autó

Az első magyar autógyár emeletes autóbuszának hasonmását készítenék el Aradon

A projektben az Aurel Vlaicu Egyetem mérnöki és dizájn kara, az önkormányzat és több civil szervezet is részt vesz.

Az első magyar autógyár, a Magyar Automobil Részvénytársaság Arad (MARTA) múlt század elején gyártott emeletes autóbuszának hasonmását készítenék el turisztikai céllal a partiumi városban - írta az Agerpres román hírügynökség.



A 20. század elején gyártott jármű mását az egykor gépjárműgyártásáról híres Arad megye jelenlegi műhelyeiben gyártanák le és szerelnék össze. Elkészülte után a kulturális turizmust szolgálná, egy előre meghatározott útvonalon közlekedne a megyeszékhelyen.



Az egykori autógyár örökségét tovább éltető mARTA kulturális központ (HUB cultural mARTA) által kezdeményezett projektet a következő két évben valósítanák meg a megye gyárai, egyetemei és vállalkozói közötti együttműködés révén - mondta az Agerpersnek Ovidiu Balint, a kulturális központ menedzsere.



Mint közölte, jelenleg a partnerségi szerződésen dolgoznak, melyet több gépjárműalkatrészeket gyártó üzem is aláír, vállalva, hogy hozzájárul a hasonmás elkészítéséhez. A projektben az Aurel Vlaicu Egyetem mérnöki és dizájn kara, az önkormányzat és több civil szervezet is részt vesz.



Ilie Chesa alpolgármester az Agerpresnek nyilatkozva egyik fő céljának nevezte a projektet, amely Arad történelmét és örökségét hivatott népszerűsíteni.



A mintaként szolgáló autóbuszmodellt az 1908-ban Aradon alapított első magyar autógyár, a Magyar Automobil Részvénytársaság Arad (MARTA) gyártotta, amely kezdetben az amerikai Westinghouse cég franciaországi, Le Havre-i leányvállalatának fiókjaként működött. Tehergépkocsikat, autóbuszokat és egy Marta nevű személyautót is gyártott 1914-ig. 1912-ben az osztrák Austro Daimler cég vásárolta meg, és később az aradi cég gyártotta a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is.



Az I. világháború után a gyár Romániához került, amelynek területén szintén a legelső gépkocsigyártó cégnek számít. Beolvasztották egy másik gépgyárba, a gyártelep ASTRA néven működött tovább, majd 1926-ban a gyártást áttelepítették Brassóba.



Az egykori aradi gyártelep műemlékké nyilvánított - és ennek köszönhetően megmaradt - irodaházát a terület tulajdonosaként az Astra Rail Industries vagongyár 2021-ben a városnak adományozta, hogy kulturális központot hozzon létre a szecessziós épületben.



A kívül és belül egyaránt leromlott ipartörténeti műemléket a mARTA kulturális központ felügyeli, amely több tervet is kidolgozott a felújítására. Ennek becsült értéke 11 millió euró, és egy részét vissza nem térítendő európai uniós támogatásból fedeznék - írta az Agerpres.