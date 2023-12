Közlekedés

Mávinform: az ünnepi időszakban változik a vonatok és a buszok közlekedési rendje

A közlekedési társaságok járatai karácsonykor és az év végén, újévkor megváltozott rend szerint járnak - közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint december 22-től január 2-ig az utasforgalom szempontjából frekventált napokon a kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei a más hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.



Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom ezt megkívánja - tették hozzá.



Jelezték azt is, hogy az Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy-eladások alapján.



Hangsúlyozták, hogy érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat és az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációjában is.



December 24-én és 25-én az ünnepnapi, december 26-án a vasárnapi, december 31-én az ünnepnapi, január elsején a vasárnapi, január 2-tól pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.



A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: csütörtökön munkanapon és a hét utolsó tanítási napján, 22-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, 23-án szabadnapon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. December 24-én, szenteste és december 25-én, karácsony első napján munkaszüneti napi menetrendnek megfelelően közlekednek az autóbuszok. December 26-án a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes - írták.



A buszok december 27. és 29. között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek, míg szerdán a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. December 30-án szabadnapi, december 31-én, szilveszterkor munkaszüneti napi, január 1-jén, újévkor a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok - fűzték hozzá.



Január 2. és 5. között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszjáratok. Január 6-án szabadnap, 7-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Január 8-én, hétfőn a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak.



Felhívták a figyelmet arra, hogy december 24-én és 31-én 16 óra után az autóbuszjáratok többsége, illetve karácsonykor és a két ünnep között számos járat nem közlekedik.



Az áruházak és bevásárlóközpontok december 25-én, 26-án és január 1-jén zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek ebben az időszakban.

A HÉV december 22-én a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekedik, míg december 24-én napközben a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint jár.



A H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV vonalán szenteste 16 óra után is járnak a szerelvények - a megszokottnál ritkábban - egészen a késő esti üzemzárásig.



December 25-én és 26-án valamennyi HÉV-vonalon a munkaszüneti napi menetrend érvényes; december 27-től 29-ig az évvégi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok. A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán valamennyi HÉV-vonalon biztosított az éjszakai közlekedés - áll a közleményben.