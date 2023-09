Vasúti közlekedés

MÁV: tizenöt Siemens mozdonnyal bővül a magyar vasúttársaság flottája

Tizenöt Siemens mozdonnyal bővül a magyar vasúttársaság flottája, a járművek október második felétől állnak szolgálatba a belföldi InterCity és a Bécsbe közlekedő EuroCity vonalakon. A mozdonyflotta bővítésével pontosabbá és kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés - közölte a MÁV-Start honlapján csütörtökön.



A vasúttársaság tájékoztatása szerint a folyamatosan növekvő utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében bérelnek 15 darab "kiváló műszaki állapotú," használt ES64 U2 V7 típusú kétáramrendszerű, nagyteljesítményű mozdonyt.



Az MTI megkeresére a vasúttársaság közölte, hogy mintegy 300 villany- és 150 dízelmozdonyt, továbbá 186 villamos motorvonatot és 260 dízel motorvonatot üzemeltet.



A MÁV-Start arculatára átalakított, most beszerzett mozdonyok közel azonos kivitelűek a hazai vasutakon közlekedő 470-es sorozatú Siemens Taurus mozdonyokkal, amelyből a társaság flottájában tíz, a GYSEV-nél öt darab teljesít szolgálatot.



A Siemens EuroSprinter mozdonycsalád ES64U2 V7 típusú, 6400 kilowatt teljesítményű és kétáramrendszerű vontatójárművei rendelkeznek a nagysebességű közlekedés egyik legkorszerűbb vonatbefolyásoló rendszerével, a szigorú európai sztenderdeknek megfelelő ETCS (European Train Control System) járműfedélzeti berendezéssel - jelezték.



A bérelt mozdonyok egy része kiváltja a V43-es típusú, óránként 120 kilométeres maximális sebességű vontatójárműveket, ami megtakarítást jelent az energiaköltségben is.



A mozdonyok belföldön óránkén 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd, közlekedési engedéllyel rendelkeznek Magyarországon kívül Németországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban és Szerbiában is. A magyar vasúttársaság így aktív szereplő maradhat a nemzetközi vonatok vontatása terén - hangsúlyozták.