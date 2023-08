E-autó

Vajon kémkednek-e utánunk a kínai elektromos autók?

Brit törvényhozók óva intettek a kínai elektromos járművek behozatalától, azt állítva, hogy az autókba épített technológiát brit állampolgárok utáni kémkedésre használhatják - olvasható a The Telegraph szombati cikkében.



Mivel Kína vezető szerepet tölt be a globális EV-piacon, az előrejelzések szerint az olcsóbb kínai járművek uralni fogják a brit autóeladásokat. Azonban a képviselők egy pártok közötti csoportja aggodalmát fejezte ki a kormánynak, hogy Nagy-Britannia átadja a kritikus infrastruktúra feletti ellenőrzést Pekingnek, az ezzel járó "biztonsági kockázatokkal" együtt.



"Ha egy olyan országban gyártják, mint Kína, mennyire lehetünk biztosak abban, hogy nem lesz ez a jármű hírszerzésre és adatgyűjtésre szolgáló jármű? Ha olyan országok gyártanak elektromos járműveket, amelyek már most is kémkedésre használják a technológiát, miért ne tennék ugyanezt itt is?" - mondta a Telegraphnak egy meg nem nevezett magas rangú kormányzati tisztviselő.



A felhívás az új kormányzati jogszabályok nyomán érkezett: az autógyártóknak a jövő évtől kvótákat kell teljesíteniük a zéró emissziós eladások tekintetében, megelőzve az új benzin- és dízelüzemű járművek 2030-as betiltását.



"Tudjuk, hogy Kína mindig nagyon hosszú távlatokban gondolkodik. Tehát ha olyan terméket kínálnának, amely többet tudna, mint a fogyasztó azon vágyának teljesítése, hogy eljusson A-ból B-be, miért ne tennék meg?" - állította a forrás. "Ezek magas kockázatú termékek."



Az Egyesült Királyság korábban már korlátozta a kínai technológiaimportot a vélt biztonsági kockázatok miatt. A kormány 2020-ban kitiltotta a Huaweit a brit 5G-hálózatból, és elrendelte a cég összes berendezésének és szolgáltatásának 2023. december végéig történő eltávolítását.



Tavaly a brit és az amerikai belföldi hírszerző szolgálatok vezetői gazdasági kémkedéssel vádolták Kínát. Peking tagadta a vádakat, azt sugallva, hogy a brit hírszerzés "egyszerűen saját becstelen viselkedését vetíti ki Kínára".



2021-ben állítólag maga a kínai kormány tiltotta meg az amerikai Tesla járműveknek az érzékeny területekre való belépést a fedélzeti kamerák adatgyűjtésének lehetséges kockázata miatt.