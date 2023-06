Gazdaság

A legolcsóbb használt autók a legkeresettebbek egy felmérés szerint

Magyarországon a legolcsóbb használt autók a legkeresettebbek, a vevők túlnyomó része 3 millió forint alatt vásárolna - olvasható a totalcar.hu honlapján hétfőn közzétett felmérésben.



A felmérés alapján az autóval rendelkezők és az autóvásárlást tervezők többsége maximum 1,5 millió forintot szánna erre. A válaszadók 26 százalékánál legfeljebb 750 ezer forint a keret, 23 százalékuk 750 ezer és 1,5 millió közötti összeggel kalkulál. Mindössze a válaszadók 11 százaléka venne 3 millió forint feletti autót. A válaszadók majdnem negyede viszont azt mondta, hogy a közeljövőben nem fog használt kocsit vásárolni. Érdeklődő pedig lenne, 8 százalék ugyanis nem rendelkezik autóval, de szeretne valamikor egyet - írták.



A felmérés szerint az árra különösen a fiatalabbak érzékenyek, az 1,5 millió alatti kategóriában a 40 év alattiak a legnépesebb vevői csoport. Az idősebbeknek nemcsak a drágább árfekvésben van előnyük, hanem azok között is, akik egyelőre nem terveznek autóvásárlást. Ebben a körben a fiatalok aránya mindössze 17 százalék, a középnemzedéké 26 százalék, a 61 év felettieké 31 százalék.



A vásárlói hajlandóság iskolázottság szerint is hasonlóan oszlik meg, az alapfokú végzettségűek nagyobb arányban érdeklődnek az olcsóbb, míg a diplomások inkább a drágább járművek iránt. A mezőny a 750 ezer és 1,5 millió forint közötti árfekvésben a legkiegyenlítettebb, efölött mindegyikben a magasabb végzettségűek vezetnek.



A kutatás kitért a lakóhely szerinti megoszlásra is, amelyből az derül ki, hogy a legkisebb településen élők az árak emelkedésével egyre kevesebben vannak az érdeklődők között. 750 ezer forint fölött már a vidéki városok lakóinak az aránya a legnagyobb, a budapestiek a 3 és 5 millió forint közötti autóknál veszik át a vezetést. Az autóvásárlást nem tervezők körében egyik településméret sem kiugró, lakóik részesedése egyaránt 20 és 30 százalék közötti.



A felmérést június 5-én készítették 1000 fő megkérdezésével. A résztvevők köre kor, nem, végzettség és lakóhely alapján reprezentatív - közölték.