Közlekedés

BKK: megújul a budapesti trolibuszflotta

Az összes trolibusz megérkezett Budapestre abból a 48 járműből álló flottából, amelyet kedvezményes áron sikerült beszereznie a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK).



A vállalat azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az új Solaris-Skoda Trollino trolibuszokból eddig 44 állt forgalomba a legújabb járművek pedig várhatóan júniusban, de legkésőbb ősztől szolgálják majd a fővárosi közlekedőket.



A korszerű és alacsonypadlós új járművekkel a teljes budapesti trolibuszhálózaton találkozhatnak az utasok.



A lengyel-cseh gyártó járművei akadálymentesek, légkondicionáltak, és legalább négy kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni, így olyan helyen is haladhatnak, ahol nem csatlakoznak a felsővezetékre - írták.



Kitértek arra is, hogy a fővárosi trolibuszpark megújulása annak köszönhető, hogy a BKK - a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával - élni tudott az opciós lehívási lehetőségével, és a Solaris-Skoda járművek gyártójával 2014-ben kötött szerződése alapján megrendelte a fennmaradó 48 járművet. A járművek összesen mintegy 26,7 millió euróba kerülnek - tették hozzá.