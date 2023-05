Környezet

Országos szemétgyűjtési akcióhetet szervez a Magyar Közút

A Magyar Közút országos szemétgyűjtési akcióhetet szervez június közepén.



A társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak idén a kezelésükben lévő utak menti területek karbantartására, így nemcsak a mintegy 200 millió négyzetméternyi zöldfelület kaszálási munkáira, hanem a szemétszedési munkákra is.



A június 12-ei héten nemcsak saját mérnökségi és irodai dolgozóik gyűjtik majd az illegálisan kidobott, út menti szemetet országszerte, hanem önkéntesek csatlakozását is várják.



Hozzátették, a cég 80 mérnöksége napi szemétszedési tevékenysége során évente mintegy 12 ezer tonna hulladékot gyűjt össze az országos közutak mellől.



Az önkéntesek csatlakozását június 4. éjfélig várják a szervezők, jelentkezni kizárólag online, a következő linken keresztül lehet: https://internet.kozut.hu/szemetszedes/.



A társaság minden csatlakozó számára biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött illegális hulladék maradéktalan elszállításáról is - írták.