Árvíz
Árvíz miatt rendkívüli állapotot vezettek be a szibériai Tyumeny régióban
A Tura folyó a teljes vízgyűjtő területén árad, ami más orosz régiókat is érint.2026.07.28 15:19MTI
Árvíz miatt regionális szintű rendkívüli állapotot hirdettek ki a tyumenyi régióban - közölte Alekszandr Moor, a nyugat-szibériai közigazgatási entitás kormányzója kedden Max-csatornáján.
A rendelet Tyumeny városára és körzetére vonatkozik.
A kormányzó szerint a Tura folyó vízszintje folyamatosan emelkedik, és keddre elérte a 877 centimétert, miközben Tyumenyben a kritikus szint 850 centiméter.
Moor tájékoztatása értelmében júniusban Tyumenyben a havi csapadékmennyiség két és fészeresét mérték. A Tura folyó a teljes vízgyűjtő területén árad, ami más orosz régiókat is érint.
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