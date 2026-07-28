Árvíz

Árvíz miatt rendkívüli állapotot vezettek be a szibériai Tyumeny régióban

Árvíz miatt regionális szintű rendkívüli állapotot hirdettek ki a tyumenyi régióban - közölte Alekszandr Moor, a nyugat-szibériai közigazgatási entitás kormányzója kedden Max-csatornáján.



A rendelet Tyumeny városára és körzetére vonatkozik.



A kormányzó szerint a Tura folyó vízszintje folyamatosan emelkedik, és keddre elérte a 877 centimétert, miközben Tyumenyben a kritikus szint 850 centiméter.



Moor tájékoztatása értelmében júniusban Tyumenyben a havi csapadékmennyiség két és fészeresét mérték. A Tura folyó a teljes vízgyűjtő területén árad, ami más orosz régiókat is érint.