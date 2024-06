Árvíz

800 km-t meghaladó árvízvédelmi készültség van az országban

2024. június 8-án már 826 km-en zajlik árvízi védekezés a magyarországi folyókon. A nagybajcsi kettős tetőzést követően a vártnál ugyan lassabban, de apadásnak indult a Duna a felső, szigetközi szakaszon. A hullámtérben a dús aljnövényzet továbbra is lassítja a víz átfolyását, hiszen az elöntött, növényzettel borított ártérről most sokkal lassabban jut vissza a víz a mederbe. Ennek hatására a fővárosban szombaton várható a hosszan elnyúló tetőzés az alsó rakpart szintje körüli vízállással.



A Duna német és osztrák részvízgyűjtőin a tegnapi nap során sem hullott számottevő eső. A legfrissebb előrejelzés vasárnaptól mutat újra csapadékosabb időjárást, azonban ez a jelenlegi árhullám levonulását jelentősen nem befolyásolja.



A felső szakaszokon a német, az osztrák, illetve a szlovák mérések és előrejelzések továbbra is nagyon lassú apadást mutatnak. A ma reggeli adatok szerint a hazai szakaszon hosszan elnyúló tetőzésre és némileg alacsonyabb vízállásokra lehet számítani.



Budapesten a mai napon várható a tetőzés az alsó rakpart szintje körüli vagy azt kissé meghaladó vízállással, míg a többi itthoni szakaszon az I. fokú szintet megközelítő tetőző vízállások lesznek jellemzőek. A főváros feletti folyószakaszokon pedig a lassú apadás miatt várhatóan tartósan az I. fok szintje körül maradnak a vízállások.



Nagyon lassú az apadás tehát a Szigetköz területén és Győrnél is, tovább lassítva a víz útját a Duna alsóbb szakaszain, hiszen a szigetközi burjánzó növényzet az érkező vizet valamelyest felfogja, lassabban képes átereszteni, az ártérről újra a mederbe engedni.



A Duna árhullámának tetőzése jelenleg Gönyű térségében jár, ahol továbbra is zajlik a védekezés az átvezényelt tiszai vízügyes kollégákkal karöltve. A megerősített vízügyi őrszolgálatot 317 dunai és tiszai vízügyes szakember közösen látja el a nap 24 órájában, hiszen az árhullám tartossága miatt fokozott figyelmet kell fordítani az árvízvédelmi töltéseken esetlegesen előforduló jelenségek felderítésére.



Az árvízek apadásánál is kiemelten fontos a szakképzett vízügyes szakemberek jelenléte, hiszen a gátak egy ilyen hosszan elnyúló tetőzésnél átnedvesedhetnek. A folyamatos szakszerű megfigyelés célja, hogy a vízügyesek felismerjék, ha szükség van segítségre, esetleg a gátak megerősítésére, hogy azok megőrizzék ellenállóképességüket. Ennek legismertebb formája a gát magasítása, de szükség lehet mentett oldali megtámasztásra, vagy a gáttestben kialakuló károsan gyors szivárgások csökkentésére, buzgár elfogással, vagy ellennyomó medence kialakításával.



A vízügy szakemberei továbbra is folytatják az árvízvédelmi munkálatokat valamennyi érintett szakaszon a Rábán, a Murán, a Dráván és a Tarnán is.