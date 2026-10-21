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Nyomoz a NAV a Most vagy soha! támogatása miatt

Több budapesti és Pest megyei helyszínen tartottak kutatást a NAV nyomozói a Most vagy soha! című film állami támogatásának felhasználásával kapcsolatos büntetőeljárásban. 2026.10.21 08:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói több helyszínen hajtottak végre kutatást és szemlét Budapesten, valamint Pest megyében.



A hatósági intézkedések a Most vagy soha! című film elkészítésére elnyert pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos büntetőeljárás részeként történtek.



A NAV közlése szerint a nyomozók a támogatás felhasználásával és elszámolásával összefüggő dokumentumokat, okirati bizonyítékokat és egyéb adatokat kerestek.



A hatóság egyelőre nem közölte, pontosan mely helyszíneken intézkedtek, milyen bűncselekmény gyanúja miatt folyik az eljárás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek.



A NAV hangsúlyozta, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem adhatnak további tájékoztatást.



A büntetőeljárás megindítása önmagában nem bizonyítja, hogy a film támogatásának felhasználása során bűncselekmény történt.