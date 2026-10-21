Vagyonvisszaszerzés

Nyomoz a NAV a Most vagy soha! támogatása miatt

Több budapesti és Pest megyei helyszínen tartottak kutatást a NAV nyomozói a Most vagy soha! című film állami támogatásának felhasználásával kapcsolatos büntetőeljárásban.

2026.10.21 08:36ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói több helyszínen hajtottak végre kutatást és szemlét Budapesten, valamint Pest megyében.

A hatósági intézkedések a Most vagy soha! című film elkészítésére elnyert pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos büntetőeljárás részeként történtek.

A NAV közlése szerint a nyomozók a támogatás felhasználásával és elszámolásával összefüggő dokumentumokat, okirati bizonyítékokat és egyéb adatokat kerestek.

A hatóság egyelőre nem közölte, pontosan mely helyszíneken intézkedtek, milyen bűncselekmény gyanúja miatt folyik az eljárás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek.

A NAV hangsúlyozta, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem adhatnak további tájékoztatást.

A büntetőeljárás megindítása önmagában nem bizonyítja, hogy a film támogatásának felhasználása során bűncselekmény történt.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.