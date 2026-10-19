Adóügyek
Magyar Péter: kilenc százalékra csökkentik a minimálbér jövedelemadóját
Kilenc százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában hétfőn, a parlamentben.2026.10.19 12:22ma.hu
2027-től kilenc százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját. Hatszáznyolcvanezer forintos havi jövedelem alatt csökkenni fog a személyi jövedelemadó, összesen majdnem két és félmillió magyar embernek csökken 2027. január elsejétől a személyi jövedelemadója.
A kormányfő azt monda: ezzel az adócsökkentéssel mintegy 2,5 millió dolgozó embernél összesen 250 milliárd forintot hagy a kormány.
Egy minimálbért kereső munkavállalónak ez az adócsökkentés mindenféle béremelés nélkül havonta 20 ezer forintos, évente 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent majd - tette hozzá.
Rögzítette: egymillió embernek egyszámjegyű szja-ja lesz, a további több mint egymillió embernek egészen 680 ezer forintos fizetésig csökken az adója, és senkinek nem nő a munkája után fizetett adója.
Úgy értékelt: ennél jóval több közpénzt lopott el Matolcsy György volt jegybankelnök köre az "Állami Számvevőszék vigyázó szemei mellett" a nemzeti banki alapítványokból, ha ez nem történt volna meg, akkor több mint kétmillió embernek már évekkel ezelőtt csökkenhetett volna az adója.
"Orbán és a Mészáros Lőrinc-frakció Matolcsyékat választotta. Mi, a Tisza-kormány és az ország jóakaratú része pedig, a dolgozó embereket" - fogalmazott.
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