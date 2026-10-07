Adóügyek
Háromszorosára emeli a kormány a katások ellátási alapját
Jelentősen emelkedhet a katás vállalkozók táppénzének, anyasági ellátásainak és későbbi nyugdíjának számítási alapja, miután a kormány bejelentette az ellátási alap háromszorosára emelését.2026.10.07 18:54ma.hu
Háromszorosára emeli a kormány azt az alapösszeget, amelyet a kisadózó vállalkozók tételes adóját, vagyis a katát választók egyes társadalombiztosítási ellátásainak kiszámításánál figyelembe vesznek – jelentette be a kormány.
A változás közvetlenül érinti a katások táppénzének, anyasági ellátásainak és későbbi nyugdíjának alapját.
A kata egyik régóta ismert sajátossága, hogy az egyszerű és alacsony adminisztrációval járó adózás mellett az ellátások számításánál figyelembe vett összeg is alacsonyabb lehet, ami betegség, gyermekvállalás vagy nyugdíjba vonulás esetén válik különösen fontossá.
A kormány közlése szerint a háromszoros emelés célja, hogy a kata továbbra is kedvező és könnyen választható adózási forma maradjon, miközben nagyobb szociális biztonságot nyújt az ezt választó vállalkozóknak.
A mostani bejelentésből ugyanakkor nem derül ki, pontosan mekkora lesz az új ellátási alap, mikortól lép életbe a változás, illetve jár-e együtt a katások által fizetendő havi tételes adó módosításával. Ezekhez a részletekhez a vonatkozó jogszabály vagy a kormány további tájékoztatása szükséges.
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