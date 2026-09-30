Rendszerváltás

Menesztik a NAV bűnügyi főigazgatóját és helyettesét

Egyszerre távozik a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának két vezetője: október 1-jével visszavonják Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízását. A NAV nem indokolta a döntést, Domokos neve azonban két nagy visszhangot kiváltó ügy kapcsán is előkerült az elmúlt hónapokban. 2026.09.30 17:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb jelentős személyi változás történik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felső vezetésében. Távozik Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, valamint helyettese, Szűcs Gábor László ezredes.



A NAV megerősítette, hogy október 1-jei hatállyal mindkét vezető megbízását visszavonják. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a NAV személyi jogállását szabályozó törvény alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható.



Domokos Ferenc az elmúlt hónapokban átmenetileg ennél is magasabb pozíció feladatait látta el. Miután Kármán András pénzügyminiszter májusban felmentette Demeter Tamás bűnügyi és rendészeti elnökhelyettest, ideiglenesen Domokos vette át az elnökhelyettesi teendőket is. A tisztséget szeptember 16-án Sisák Attila vette át.



A NAV nem közölte, mi áll Domokos és Szűcs menesztésének hátterében. Sajtóértesülések ugyanakkor két olyan korábbi ügyet is felidéznek, amelyek Domokos által vezetett területhez, illetve személyéhez kapcsolódtak.



Az egyik a Zselicvölgy Szabadidőfarmon márciusban tartott rendezvény. Az összejövetelen – amelyen sajtóinformációk szerint Domokos Ferenc is jelen volt – egy, a NAV állományába tartozó dandártábornok életét vesztette. A rendezvényt Demeter Tamás előléptetése alkalmából tartották.



Az ügy Demeter későbbi menesztésével kapcsolatban is felmerült. A tragikus esemény körülményei és kezelése komoly figyelmet kaptak, Domokos jelenlétéről azonban önmagában nem következik, hogy annak szerepe volt a mostani vezetőváltásban.



A másik fontos előzmény az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügye. Március 5-én a NAV egységei ukrán pénzszállítók ellen hajtottak végre akciót, amelyben a Domokos által vezetett bűnügyi szervezethez tartozó egység is részt vett. Az ügy később belső vizsgálatok tárgya lett.



A két esemény azért is kapcsolódik egymáshoz, mert az aranykonvoj elleni akció és a később tragédiába torkolló zselicvölgyi rendezvény ugyanazon a napon történt.



Domokos Ferenc júliusban még hivatalosan a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatójaként szerepelt a szervezet nyilvántartásában, Szűcs Gábor László pedig bűnügyi főigazgató-helyettesként.



A NAV mostani közlése azonban nem teremt közvetlen összefüggést sem a zselicvölgyi tragédia, sem az aranykonvoj ügye és a két vezető menesztése között. Hivatalosan egyelőre csak annyi biztos, hogy Domokos Ferenc és Szűcs Gábor László vezetői megbízatása október 1-jével megszűnik.