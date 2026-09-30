Rendszerváltás

455 milliós szerződések miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség

Tizenegy munkanap alatt 380 tanácsadói órát számoltak el egyetlen kutatásra, miközben a Miniszterelnökség belső vizsgálata összesen 455 millió forintnyi kifogásolt megrendelést talált - az ügyben költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. 2026.09.30 22:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„A Fidesznél 34,5 óra volt egy nap” – ezzel a felütéssel számolt be Gajdos László, a TISZA politikusa a Miniszterelnökségen feltárt szerződésekről. A számítás ugyan pontatlan, maga a kifogásolt elszámolás azonban szerepel a tárca hivatalos közleményében is.



A Miniszterelnökség belső vizsgálata a p2m Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alkotta konzorciummal 2023 és 2026 között kötött szerződéseket vizsgálta. A 17 egyedi megrendelésből 16, bruttó mintegy 455 millió forint értékben, a tárca álláspontja szerint nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatálya alá.



A szerződések eredetileg a Miniszterelnökség működésének, szervezeti struktúrájának és belső folyamatainak fejlesztésére szolgáltak. Az iratok alapján azonban a cégek többek között szakpolitikai, társadalomtudományi, külpolitikai, területfejlesztési, iparági és lakáspiaci tanulmányokat készítettek. A tárca szerint ezek túlnyomó részének nem volt kimutatható kapcsolata a Miniszterelnökség szervezetfejlesztésével, ezért beszerzésükre külön, versenyeztetett közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni.



Az egyik legfeltűnőbb tétel egy balkáni munkaerőpiaci kutatás.



A dokumentumok szerint erre 380 tanácsadói órát számoltak el, óránként nettó 60 ezer forintért. A számla így nettó 22,8 millió, bruttó 28,956 millió forintra rúgott. A megrendelést december 2-án adták ki, a teljesítési határidő december 16. volt, vagyis mindössze 11 munkanap állt rendelkezésre.



A 380 óra valójában 47,5 nyolcórás munkanapnak felel meg. Ez önmagában nem bizonyít szabálytalanságot, hiszen több tanácsadó párhuzamos munkájával teljesíthető ennyi munkaóra. A Miniszterelnökség azonban éppen azt kívánja tisztázni, hogy a szakmai beszámolókban feltüntetett és a kifizetések alapjául szolgáló munkaórák megfeleltek-e a valóságnak.



A tárca ezért költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A feljelentés ténye nem jelenti azt, hogy a felsorolt bűncselekményeket elkövették; ennek megállapítása a büntetőeljárás feladata.



Nem ez az első ügy, amelyben felmerült a p2m Consulting neve. Szeptember közepén Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentette be, hogy két céggel – köztük a p2m Consultinggal – kapcsolatban hat ügyben tesznek feljelentést az átvilágítás során feltárt, összesen több mint hárommilliárd forint értékű kifogások miatt.



A mostani ügyben egyelőre tehát nem 455 millió forintos bizonyított kárról, hanem 455 millió forint összértékű, a Miniszterelnökség által kifogásolt megrendelésekről van szó. A nyomozásnak kell tisztáznia, történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik viselik érte a büntetőjogi felelősséget.