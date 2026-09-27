Adóügyek

Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót

500 milliárd forint felett nem egy százalék lesz az adó mértéke, hanem több.

2026.09.27 16:16MTI
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Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton, országjárásának szolnoki állomásán.

A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár, 500 milliárd forint felett nem egy százalék lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni.

Hozzátette, a vagyonadó a Tisza Párt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak.

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