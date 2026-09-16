Adóügyek

130 milliót hozott Németh Balázsék trafikbiznisze

Több mint négymilliárd forintos árbevételt és 130 millió forintos nyereséget termelt 2013 óta Németh Balázs családi trafikcége - az adatok éppen azután kerültek reflektorfénybe, hogy a fideszes képviselő felszólalt a dohánytermékek jövedéki adójának emelése ellen. 2026.09.16 08:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összesen 4,1 milliárd forintos árbevételt ért el 2013 és 2025 között a Németh Balázshoz és feleségéhez kötődő Dohánypapír Bt. – derül ki a cég beszámolóinak összesítéséből. A vállalkozás adózott eredménye ugyanezen időszak alatt összesen mintegy 130 millió forint volt.



A családi vállalkozás 2025-ben rekordforgalmat produkált: árbevétele meghaladta az 516 millió forintot, adózott eredménye pedig csaknem 15 millió forint volt. A társaság kültagja Németh Balázs, beltagja és ügyvezetője a felesége.



A számok azért kaptak most különös figyelmet, mert Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő a parlamentben élesen bírálta a dohánytermékek jövedéki adójának tervezett emelését. A politikus szerint a kormány „fű alatt” vitte az Országgyűlés elé az intézkedést, amely állítása szerint mintegy 90 milliárd forintos többletterhet jelent a lakosságnak.



Magyar Péter erre azzal támadta Némethet, hogy családja személyesen is érdekelt a dohány-kiskereskedelemben, és „dohánylobbistának” nevezte. Németh ezt visszautasította, kijelentve, hogy nem lobbista, felesége vállalkozása pedig az elmúlt 13 évben betartotta a szabályokat.



A vita után került előtérbe, hogy pontosan mekkora üzletet jelentett a családnak a trafik: a céges beszámolók alapján a Dohánypapír Bt. 13 év alatt 4,1 milliárd forintos forgalom mellett 130 millió forint adózott eredményt ért el.