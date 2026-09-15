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Magyar Péter nekiment Németh Balázsnak a trafikok miatt - videó

Magyar Péter szerint Németh Balázsnak tisztáznia kell, milyen szerepe volt a családjához került trafikok ügyében, és miért szólal fel érintettként a dohánytermékek adóztatásáról szóló vitában. 2026.09.15 14:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élesen bírálta Németh Balázst Magyar Péter, aki közösségi oldalán azt állította, hogy a fideszes politikus „dohánylobbistaként” a dohánytermékek alacsonyabb adóztatása mellett lép fel.



Magyar szerint különösen aggályos, hogy Németh úgy vesz részt a dohánytermékek adójáról folyó vitában, hogy – állítása szerint – családja trafikok révén jelentős bevételhez jutott.



A Tisza elnöke ezért azt követeli Németh Balázstól, hogy adjon számot arról, folytatott-e lobbitevékenységet Lázár Jánosnál vagy Orbán Viktornál a családjához került trafikok ügyében.



Magyar azt is kifogásolta, hogy Németh szerinte a dohánytermékek alacsony adókulcsa mellett érvel, amit a politikus az egészségügy finanszírozásának kérdésével állított szembe.