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Magyar Péter nekiment Németh Balázsnak a trafikok miatt - videó

Magyar Péter szerint Németh Balázsnak tisztáznia kell, milyen szerepe volt a családjához került trafikok ügyében, és miért szólal fel érintettként a dohánytermékek adóztatásáról szóló vitában.

2026.09.15 14:20ma.hu
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Élesen bírálta Németh Balázst Magyar Péter, aki közösségi oldalán azt állította, hogy a fideszes politikus „dohánylobbistaként” a dohánytermékek alacsonyabb adóztatása mellett lép fel.

Magyar szerint különösen aggályos, hogy Németh úgy vesz részt a dohánytermékek adójáról folyó vitában, hogy – állítása szerint – családja trafikok révén jelentős bevételhez jutott.

A Tisza elnöke ezért azt követeli Németh Balázstól, hogy adjon számot arról, folytatott-e lobbitevékenységet Lázár Jánosnál vagy Orbán Viktornál a családjához került trafikok ügyében.

Magyar azt is kifogásolta, hogy Németh szerinte a dohánytermékek alacsony adókulcsa mellett érvel, amit a politikus az egészségügy finanszírozásának kérdésével állított szembe.

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