Adóügyek
Profession.hu: átlagosan ennyi órabérrel kalkulálhatnak a tanulók
Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak.2026.06.22 20:20MTI
A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van.
Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta: egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra.
A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös: a cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Ez a lehetőség ráadásul több, mint néhány hét vagy hónap pénzkereset: belépő is lehet a munkaerőpiacra.
Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát: az év első felében a hirdetések csaknem 20 százaléka ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13 százalékos aránnyal.
A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
A hirdetésekben feltüntetett átlagos diákmunka órabér bruttó 2180 forint, ami 4,6 százalékos növekedés a tavalyi adatokhoz képest. A tanulókat legintenzívebben toborzó vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén bruttó 1928, míg az adminisztrátor, asszisztens és irodai munkakörökben bruttó 2223 forint az átlagos órabér.
Ezek a bruttó órabérek megegyeznek a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyijövedelemadó-kedvezmény miatt.
Kiemelték, hogy munkakezdés előtt tisztázni kell, milyen formában történik a foglalkoztatás és ehhez milyen adózási szabályok kapcsolódnak.
A munkakör, a bérezés és a munkaidő írásbeli rögzítése a legtöbb foglalkoztatási formánál törvényi kötelezettség, alkalmi vagy idénymunkánál is ajánlott írásos megállapodásba foglalni a feltételeket.
A diákoknak fontos tudniuk azt is, hogy a 25 év alattiak személyijövedelemadó-kedvezménye a jogszabályban meghatározott feltételekkel vehető igénybe, a minimálbérre vonatkozó szabályok pedig minden foglalkoztatási formára érvényesek - hívta fel a figyelmet a Profession.hu.
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