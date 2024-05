Adóügyek

Varga Mihály: a kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát

További könnyítés, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. 2024.05.07 01:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát - írta a pénzügyminiszter szombaton Facebook-oldalán.



Varga Mihály kiemelte: ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat (150 négyzetméterig) és családi házakat (300 négyzetméterig) csupán 5 százalékos áfakulcs terheli.



További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént.



A könnyítést a szakmai szervezetek, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) is támogatták - tette hozzá.



Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt - jelezte Varga Mihály.



A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti - írta a pénzügyminiszter.