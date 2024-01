Pénzügy

Tóth Bertalan: sávos szja-t szorgalmaz az MSZP

Az MSZP az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett bevezetné a mérsékelten progresszív és igazságos sávos adóztatást - közölte kedden, online sajtótájékoztatóján a párt frakcióvezetője.



Tóth Bertalan a programjukból idézve elmondta, az adójóváírás révén adómentessé tennék a minimálbért, mert a "legkisebb fizetésből már nem szabad elvenni". Elképzelésük részleteit ismertetve hangsúlyozta, a minimálbér és a mediánbér között az adókulcs sávosan nőne 15 százalékig, miközben a mediánbér és a minimálbér ötszöröse között keresők adókulcsa továbbra is 15 százalékos maradna. Akinek a bruttó fizetése meghaladja a minimálbér ötszörösét, annak az ötszörös minimálbéren felüli összeg után 10 százalékos szolidaritási járulékot is fizetnie kellene - sorolta javaslataikat az ellenzéki politikus.



Az MSZP visszaállítaná a nyugdíjjárulék-plafont, vagyis az efölötti jövedelem után megszüntetné a nyugdíjjárulék befizetését - közölte. Mivel a nyugdíjplafon mértéke felett nem keletkezne nyugdíj, ez a rendszer csökkentené a régi és az új nyugdíjak között meglévő aránytalanságot - fogalmazott.



A szocialisták a tőkejövedelmeket is progresszíven adóztatnák, méghozzá úgy, hogy azokra magasabb adókulcs vonatkozzon, mint a munkajövedelmekre, miközben az osztalékadó rendszerét is sávossá tennék - ismertette a parlamenti képviselő.



Az MSZP felszámolná azt a rendszert, hogy a legnagyobb magyarországi vállalatok "gyakorlatilag nem fizetnek nyereségadót" - szögezte le. Ezért a társasági adót 15 százalékra emelnék, ami alól csak a kis- és közepes vállalkozások kapnának célzott felmentést. Ezzel párhuzamosan a szocialista párt azt javasolja, hogy a 15 százalékos társasági adóból a cégek 3 százalékot egyenlően osszanak szét a dolgozóik között nyereségrészesedésként - zárta felsorolását.