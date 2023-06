Adóügyek

PM: a kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek

A kormány a háborús helyzet ellenére is megvédi a családbarát adórendszert: megőrzi Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, a családi adókedvezményt, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, emellett továbbra is garantálja az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium (PM) közleménye, amellyel bejelentette, hogy a kormány kedden benyújtotta az adótörvényeket, és még a nyári szünet előtt elfogadhatja az Országgyűlés azokat.



A közleményben kiemelték: a családpolitikai kiadások és a családi adókedvezmények együttes összege jövőre meghaladja a 3300 milliárd forintot.



A háború és a szankciós energiaválság nehéz gazdasági körülményeket okozott Európában, amely hazánkban is érezteti a hatását. A nehéz helyzet ellenére a kormány egyes területeken további adókönnyítést és adócsökkentést is tervez a jövő évre. Többek között kiterjeszti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kedvezményeit, csökkenti az adminisztrációt és egyszerűsíti a gépjárműadó szabályait - sorolta a PM.



A minisztérium bejelentette: Magyarország évek óta kockáztatta a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy az uniós szintnél alacsonyabban határozta meg a jövedéki adó szintjét. Jövőre teljesíteni kell az uniós előírást, ezért a jövedéki adó szintjét az uniós minimumszinthez igazítják.



A légitársaságok esetében az üzemanyagok nem esnek jövedéki adókötelezettség alá, így a légi közlekedés közteherviselésének szintje rendkívül alacsony. Ezért - hasonlóan a többi uniós országhoz - a légitársaságok hozzájárulása zöld adóként Magyarországon is fennmarad, de a kevésbé szennyező repülőgépek kedvezményben részesülnek.



Jövőre is folytatódik a gazdaság fehérítése: míg 2010-ben 22,3 százalék volt az áfaelkerülés mértéke, mára ez 5,1 százalékra csökkent, ami az egyik legkedvezőbb eredmény az Európai Unióban. Ezzel nyernek a tisztességesen működő vállalkozások, nyer a gazdaság és a költségvetés is - írták.



A most benyújtott adótörvények megfelelő alapot adnak a jövő évi költségvetéshez, amellyel megvédhetők a családok, a nyugdíjak, a munkahelyek és a rezsicsökkentés, továbbá megőrizhető Magyarország biztonsága - zárta közleményét a PM.