Pénzügy

Fokozottan ellenőrzi a NAV a kezelőszemélyzet nélküli automatákat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtöktől fokozottan ellenőrzi a kezelőszemélyzet nélküli automatákat - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.



Az adóhatóság honlapján is olvasható közlemény a korábbi ellenőrzések tapasztalataival indokolta a bejelentést.



A revizorok bármelyik automatát vizsgálhatják, de főként azokat fogják, amelyek megszüntetését vagy szüneteltetését bejelentette az üzemeltető. Kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak azok is, akik nem tettek eleget az üzembehelyezéssel kapcsolatos kötelezettségeiknek, tehát nem jelentették be az automatájukat, nem kértek hozzá regisztrációs számot vagy azt nem helyezték ki - írták.



A bejelentési kötelezettség 2019 óta kiterjed minden kezelőszemélyzet nélküli berendezésre, amely termék vagy szolgáltatás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál. A revizorok ezt követően is vettek észre hiányosságokat, a NAV korábbi közleménye szerint az automaták üzemeltetőinek jelentős része nem tüntette föl a regisztrációs számot a berendezéseken.